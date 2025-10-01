Viterbo, uomo scomparso a Calcata: le ricerche dei vigili del fuoco

Da venerdì 26 settembre i vigili del fuoco sono attivi a Calcata, in provincia di Viterbo, per ritrovare un uomo di 76 anni di cui si sono perse le tracce. Le operazioni di ricerca coinvolgono squadre specializzate in soccorso speleo-alpino-fluviale, unità cinofile, topografi e operatori con droni. Le forze in campo stanno battendo la zona palmo a palmo nella speranza di individuare l'uomo disperso.