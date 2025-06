Viterbo, grosso incendio all'Università della Tuscia: evacuati studenti e professori

Un grosso incendio è scoppiato all'Università della Tuscia, a Viterbo, coinvolgendo il tetto dell'edificio dove erano in corso interventi di ristrutturazione. Le fiamme si sono rapidamente propagate, causando il crollo del secondo piano, dove si trovavano tutti gli uffici amministrativi. Fortunatamente, l'evacuazione è avvenuta tempestivamente: studenti, docenti e personale sono stati messi in salvo senza conseguenze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, il personale del 118, la polizia locale e una volante. La struttura interessata, situata in via Falcone e Borsellino nel quartiere Riello, ospitava in passato tutte le aule della facoltà di Agraria. Attualmente, è sede di due dipartimenti dello stesso ateneo.