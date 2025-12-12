Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Politica
LA GIORNATA

Visita di Abu Mazen a Roma: prima Chigi, poi Atreju

Il presidente dell'Anp auspica che l'Italia prosegua nel percorso per il riconoscimento della Palestina

12 Dic 2025 - 19:17
01:33 
abu mazen
giorgia meloni