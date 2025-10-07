Logo Tgcom24
Visione e capacità di costruire, Azimut con la sua Italian Collection sbarca a Venezia

Dopo Firenze e Fiorano, la serie di incontri voluta dal gruppo finanziario per raccontare il nuovo modo di investire nell'economia reale, sbarca nella città lagunare

07 Ott 2025 - 12:22
