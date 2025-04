Virginia Giuffre, si è suicidata l'accusatrice di Jeffrey Epstein e del principe Andrea

Virginia Giuffre, la donna che aveva accusato di abusi sessuali Jeffrey Epstein e il principe Andrea, si è suicidata. Lo rende noto la famiglia della 41enne americana. "Si è suicidata nella sua fattoria in Australia, dopo essere stata vittima per tutta la vita di abusi e traffico sessuali", hanno reso noto i parenti. La Giuffre aveva accusato il defunto miliardario statunitense Epstein di averla usata come schiava sessuale. Il principe britannico Andrea da parte sua ha ripetutamente negato le accuse di averla abusata quando aveva 17 anni ed è riuscito a evitare il processo pagando un risarcimento multimilionario.