Violenza sulle donne, Michela De Biase a Tgcom24: "Il consenso?" Cambio di paradigma culturale"

La deputata del Partito Democratico Michela De Biase spiega a Tgcom24 in cosa consiste la proposta di legge votata all'unanimità alla Camera: "Abbiamo modificato l'articolo 609 bis del Codice di Procedura penale che è l'articolo che parla dello stupro. Abbiamo inserito il concetto di consenso, ovvero poniamo al centro della norma, non più la violenza o la minaccia come è stato finora, ma il consenso della donna, che deve essere libero e attuale e deve, quindi, permanere per tutto l'arco del rapporto sessuale". E aggiunge: "Nelle aule di tribunale non ascolteremo più quelle domande drammatiche e colpevolizzanti alle donne, è un cambio di paradigma culturale enorme".