Vigili del fuoco, il giuramento del 100esimo corso allievi

Martedì 7 ottobre, nelle storiche Scuole Centrali Antincendio di Roma Capannelle, si è tenuto il giuramento del 100esiamo corso allievi dei vigili del fuoco.Presente alla cerimonia il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, a testimonianza dell'importante traguardo raggiunto dal Corpo nazionale con il centesimo corso, che testimonia le radici lontane della formazione: i primi corsi iniziarono nel 1951 per i vigili volontari ausiliari e nel 1954 prese avvio il primo corso per vigili permanenti. Da allora, generazioni di allievi si sono susseguite fino all'attuale traguardo dei 100 corsi conclusi.Sono 780 gli allievi che hanno superato il corso di formazione: il più giovane ha 22 anni, l'età media è 34 anni, tra loro 34 donne.