PIOGGE INTENSE

Vietnam, tifone Kajiki ha raggiunto le coste del Paese: venti fino a 166 km/h

Le autorità hanno evacuato centinaia di migliaia di persone e chiuso scuole e aeroporti

25 Ago 2025 - 16:04
01:32 

Il tifone Kajiki ha raggiunto le coste del Vietnam con piogge intense e raffiche di vento a 166 km/h. La perturbazione si è formata il 22 agosto come una debole depressione tropicale, ma in meno di due giorni si è trasformata in una potente tempesta. Il suo rapido rafforzamento ha costretto le autorità vietnamite ad adottare misure di emergenza: le autorità hanno evacuato centinaia di migliaia di persone e chiuso scuole e aeroporti.

