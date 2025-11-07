Vietnam devastato dal tifone Kalmaegi: morti e distruzione

Il tifone Kalmaegi ha colpito duramente il Vietnam dopo aver già devastato le Filippine. Venti forti e piogge torrenziali hanno investito il Paese, provocando vittime e gravi danni in diverse province del Vietnam centrale. Secondo le autorità locali, cinque persone hanno perso la vita – tre nella provincia di Dak Lak e due in quella di Gia Lai – mentre altre tre risultano ancora disperse a Quang Ngai. Sei persone sono rimaste ferite. Il bilancio dei danni è pesante: 52 abitazioni sono crollate e quasi 2.600 hanno subito gravi lesioni o la perdita dei tetti. Le interruzioni di corrente hanno lasciato al buio oltre 1,6 milioni di famiglie. Nel frattempo, in tutto il Paese sono iniziati i lavori di ricostruzione. Residenti e autorità locali stanno lavorando senza sosta per liberare le strade dai detriti e ripristinare i servizi essenziali. Una corsa contro il tempo per riportare la normalità dopo il passaggio del tifone.