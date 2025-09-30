Vietnam, decine di vittime per il tifone Bualoi

Le forti piogge causate dal tifone Bualoi hanno provocato nuove inondazioni e smottamenti in Vietnam, portando il bilancio dei morti a 19. Secondo quanto riferito dall'agenzia meteorologica nazionale, nelle ultime 24 ore in alcune zone del Paese sono caduti oltre 30 centimetri di pioggia. I fiumi ingrossati dalle piogge torrenziali e dagli scarichi delle dighe hanno causato inondazioni e smottamenti diffusi nel nord che hanno interrotto le strade e isolato le comunità dalle montagne delle province di Son La e Lao Cai alla provincia centrale di Nghe An. Il fiume Thao a Yen Bai ha superato di gran lunga i livelli di emergenza, invadendo le case con un metro d'acqua e costringendo i residenti all'evacuazione. Molte strade della capitale Hanoi sono state allagate ed è stata diramata un'allerta per l'ingrossamento del fiume Rosso, che attraversa la città