NESSUNA VITTIMA

Vietnam, crolla una diga idroelettrica: evacuate centinaia di famiglie

L'ondata d'acqua, salita fino a 1.572 m³ al secondo, ha aperto una breccia di circa 4-5 metri, distruggendo la sala di controllo e danneggiando le attrezzature

07 Ott 2025 - 14:48
00:46 

 Il 7 ottobre la diga idroelettrica di Bac Khe 1, nel comune di Tan Tien (provincia di Lang Son, Vietnam), è crollata a causa delle piogge torrenziali portate dal tifone Matmo. L'ondata d'acqua, salita fino a 1.572 m³ al secondo, ha aperto una breccia di circa 4-5 metri, distruggendo la sala di controllo e danneggiando le attrezzature. Non risultano vittime, ma 200-300 famiglie sono state evacuate. Le autorità e le squadre di emergenza stanno monitorando i danni e gestendo la sicurezza nell’area colpita.

