PIOGGE TORRENZIALI

Vietnam centrale sott'acqua: le immagini della piena a Ðon Duong

Torrenti di fango hanno invaso i campi e le strade nella provincia di Lam Ð ng

21 Nov 2025 - 15:09
02:46 

Forti piogge hanno colpito la provincia di Lâm Đồng, nel Vietnam centrale, provocando gravi inondazioni nelle aree rurali di Đơn Dương. L'acqua ha invaso campi, strade e abitazioni, trascinando fango e detriti lungo il corso dei torrenti.

Le immagini mostrano la violenza dell'ondata di maltempo, con l'acqua che scorre impetuosa tra le coltivazioni sommerse e le aree agricole devastate. Gli abitanti della zona sono stati invitati a lasciare le abitazioni più a rischio e a mettersi al riparo in zone sicure. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e hanno mobilitato squadre di soccorso per assistere le famiglie colpite. 