Vietnam centrale sott'acqua: le immagini della piena a Ðon Duong

Le immagini mostrano la violenza dell'ondata di maltempo, con l'acqua che scorre impetuosa tra le coltivazioni sommerse e le aree agricole devastate. Gli abitanti della zona sono stati invitati a lasciare le abitazioni più a rischio e a mettersi al riparo in zone sicure. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e hanno mobilitato squadre di soccorso per assistere le famiglie colpite.