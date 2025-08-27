Logo Tgcom24
EMERGENZA NEL PAESE

Vietnam, alluvioni nel Centro-Nord: almeno 7 morti e oltre 30 feriti

I residenti delle zone pedemontane e di bassa quota vicino ai corsi d'acqua sono stati avvertiti di possibili inondazioni improvvise e frane

27 Ago 2025 - 14:58
00:58 

Forti piogge hanno causato inondazioni e frane in alcune zone del Sud-est asiatico, dove sono stati segnalati almeno 8 decessi a seguito di una tempesta tropicale. Alluvioni si sono verificate in diverse province settentrionali e centrali del Vietnam, con sette morti, una persona dispersa e 34 feriti. Quasi 20 centimetri di pioggia sono caduti durante la notte in alcune zone del Vietnam nord-orientale e sono rimasti in vigore gli avvisi di inondazione per alcune zone lungo i fiumi. I residenti delle zone pedemontane e di bassa quota vicino ai corsi d'acqua sono stati avvertiti di possibili inondazioni improvvise e frane.

