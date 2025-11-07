Logo Tgcom24
Vietnam, allagamenti e danni a Dak Lak dopo il tifone

Un milione e 600mila case sono rimaste senza elettricità nelle aree coinvolte

07 Nov 2025 - 14:33
01:57 

Dopo aver provocato devastazione in diverse aree della Filippine il tifone Kalmaegi ha investito il Vietnam causando danni e vittime con venti forti e piogge torrenziali. Nelle immagini aeree allagamenti e distruzione nella provincia di Dak Lak, una delle più colpite, dove si registrano tre morti. Altre due persone hanno perso la vita nella provincia di Gia Lai, mentre ci sono tre dispersi in quella di Gia Lai alone. Un milione e 600mila case sono rimaste senza elettricità nelle aree coinvolte.

