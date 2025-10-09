Logo Tgcom24
Vietnam, allagamenti causati dal tifone Matmo: almeno 8 vittime

Le intense precipitazioni hanno fatto esondare fiumi, sommerso strade e causato numerose frane

09 Ott 2025 - 12:41
01:01 

La parte settentrionale del Vietnam è stata colpita da gravi inondazioni causate dal tifone Matmo, che pur non avendo colpito direttamente il Paese, ha portato piogge torrenziali. Le intense precipitazioni hanno fatto esondare fiumi, sommerso strade e causato numerose frane. Secondo i media statali, almeno otto persone sono morte. Più di 16mila abitazioni sono state sommerse, molte fino ai tetti. Migliaia di persone sono state costrette ad abbandonare le loro case. Diverse comunità risultano isolate e i soccorsi faticano a raggiungerle.