Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
LA SCOPERTA

Vienna, trovato un arsenale "legato ad Hamas"

L'obiettivo più"probabile, le "istituzioni israeliane o ebraiche"

di Alfredo Macchi
07 Nov 2025 - 12:54
01:18 

Nel cuore dell'Europa, a Vienna, è stato trovato un deposito di armi che si ritiene fosse a disposizione di estremisti islamici, legati ad Hamas, come punto di appoggio per pianificare attacchi terroristici in diversi Paesi. L'obiettivo più probabile, le "istituzioni israeliane o ebraiche", spiega il ministero dell'Interno austriaco. Nel locale, che era in affitto, le forze dell'ordine hanno sequestrato cinque pistole e dieci caricatori nascosti in una valigia.

hamas
vienna