Vienna, trovato un arsenale "legato ad Hamas"

Nel cuore dell'Europa, a Vienna, è stato trovato un deposito di armi che si ritiene fosse a disposizione di estremisti islamici, legati ad Hamas, come punto di appoggio per pianificare attacchi terroristici in diversi Paesi. L'obiettivo più probabile, le "istituzioni israeliane o ebraiche", spiega il ministero dell'Interno austriaco. Nel locale, che era in affitto, le forze dell'ordine hanno sequestrato cinque pistole e dieci caricatori nascosti in una valigia.