Video Trump, terremoto Bbc

Le dimissioni del direttore generale e della ceo di Bbc News, Tim Davie e Deborah Turness, sono al centro oggi di un'audizione del presidente del cda, Samir Shah, alla commissione Cultura della Camera dei Comuni presieduta dalla deputata dell'opposizione conservatrice Caroline Dinenage. Intanto l'azienda ha chiesto formalmente scusa per "l'errore commesso". "Errore" di cui Davie e Turness si sono assunti la responsabilità ultima in funzione del loro ruolo, ma non senza polemiche: come ribadito stamane in un commosso discorso di saluto nella sede dell'azienda proprio dalla ceo dimissionaria: la quale ha risposto indirettamente alle accuse di Trump affermando che "i nostri giornalisti non sono corrotti" e respingendo i sospetti di "faziosità istituzionale".