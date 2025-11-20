Victoria Beckham e il figlio Cruz cantano Viva Forever delle Spice Girls

Una performance familiare che riporta alla magia degli anni d'oro delle Spice Girls
Victoria Beckham ha condiviso un momento speciale insieme al figlio Cruz, regalando ai fan un tuffo nel passato. La stilista 51enne, conosciuta in tutto il mondo come l'ex Posh Spice, si è unita al figlio ventenne in un'esibizione domestica sulle note di 'Viva Forever', uno dei brani più iconici delle Spice Girls, pubblicato nel 1998 all'interno dell'album 'Spiceworld'.
Seduti su un divano, in quello che sembra essere il soggiorno di casa, madre e figlio hanno cantato il brano dall'inizio alla fine. Cruz ha accompagnato la performance con la chitarra, mentre Victoria ha aggiunto le sue inconfondibili vocalità, riportando alla memoria gli anni della sua carriera musicale.