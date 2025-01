Vicenza, sequestrate 22 tonnellate di miele senza tracciabilità

La Guardia di finanza e l'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari hanno eseguito un controllo nell'ambito dell'operazione "Miele 2023", mirata alla "tutela del made in Italy" e alla "lotta alla contraffazione", con particolare attenzione al contrasto delle irregolarità legate al biologico e degli illeciti nella produzione, importazione e immissione in commercio di miele adulterato o contraffatto. L'operazione si è concentrata anche sui prodotti riportanti false indicazioni di provenienza, indicazioni geografiche o denominazioni di origine non corrispondenti alla realtà. In questo contesto, i finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza, supportati dalla Componente Speciale del Corpo, hanno operato in collaborazione con gli Ispettori del Dipartimento ICQRF del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, indirizzando l’ispezione verso un operatore vicentino del comparto mellifero, noto per commercializzare i propri prodotti su tutto il territorio nazionale. Nell'operazione sono state sequestrate 22 tonnellate di miele senza tracciabilità e 3,5 tonnellate di sostanza zuccherina.