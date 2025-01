Vicenza, diverse esplosioni in un'azienda di recupero batterie

Un violento incendio è scoppiato in un'azienda di recupero batterie a Trissino, in provincia di Vicenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono al lavoro per domare le fiamme e, da quanto si apprende, escludono siano rimaste coinvolte persone. Sulla zona si è sollevata una densa colonna di fumo nero. Le ditte vicine sono state evacuate, e il Comune di Trissino ha invitato i cittadini a chiudere le finestre e a non uscire di casa.