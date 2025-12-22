Logo Tgcom24
IL REPORTAGE DALLA BULGARIA

Viaggio a Novo Selo, dove i militari italiani presidiano il fianco est della Nato

18.00 DOMANI CROSETTO IN BULGARIA SRV

di Beatrice Bortolin
22 Dic 2025 - 20:45
01:26 

Qui l'Italia, in qualità di Framework Nation, ha assunto a ottobre 2022 la guida del Multinational Battle Group, impegnato in attività di vigilanza e deterrenza

