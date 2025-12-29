Vertice Trump Zelensky, ottimismo ma nessuna svolta

Fiducia, progressi, ottimismo, ma ancora nessuna svolta. Le distanze restano tali, i nodi più stretti pure: su tutti quello sui territori da cedere o congelare, ma anche quello sulle garanzie di sicurezza, tutte ancora da stabilire. Difficile tracciare un bilancio positivo dell'incontro a Mar-a-Lago tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, dove l'obiettivo di sempre - scrivere e firmare un accordo di pace - è rimasto relegato alla sfera dei buoni propositi.