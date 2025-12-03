Vertice Putin-Witkoff, niente intesa sui territori contesi con Kiev

Nessuna svolta è arrivata dal vertice al Cremlino tra Vladimir Putin, Steve Witkoff e Jared Kushner. Oltre cinque ore di colloqui, al termine dei quali gli emissari dello zar hanno fatto sapere che "un compromesso non è stato trovato" con gli Stati Uniti su uno dei nodi principali del negoziato: i territori contesi con Kiev. L'esito del vertice, nella versione del Cremlino, è stato riassunto dal consigliere presidenziale Yuri Ushakov: discussioni "utili e costruttive", ma la Russia concorda solo una parte del piano americano, mentre "qualcosa suscita critiche", e quindi "c'è ancora molto lavoro da fare". Le trattative, ha aggiunto, continueranno con Witkoff e Kushner. Nemmeno le ultime dichiarazioni di Trump hanno giustificato l'ottimismo. La guerra in Ucraina è un "disastro", ha detto. "La nostra gente è in Russia per risolvere la situazione, non è una situazione facile, lasciatemelo dire", ha riconosciuto il capo della Casa Bianca.