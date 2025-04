Vertice Iran-Usa, davanti all'ambasciata dell'Oman passa Salvini con le buste della spesa

Vestito in polo e bermuda, Matteo Salvini è stato riconosciuto dai giornalisti mentre faceva la spesa vicino all’ambasciata dell’Oman a Roma, dove erano in corso i colloqui tra Stati Uniti e Iran sul dossier nucleare. Di fronte al cordone di polizia e alla schiera di cronisti il leader della Lega, con due sacchetti in mano, ha detto: “Sono qui per caso, ero uscito a fare la spesa”. Il vicepremier ha provato a schivare le domande, ma ha poi commentato: "Mi auguro che vada tutto bene e che il nucleare si usi per scopi civili, non militari", prima di allontanarsi con le buste in mano.