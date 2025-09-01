Vertice in Cina, la vicinanza tra Xi Jinping e Putin e l'invito di Modi a fermare la guerra in Ucraina

Si parla apertamente di un nuovo ordine mondiale al 25esimo vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, in corso a Tianjin. Accanto al presidente cinese Xi Jinping, ci sono tutti i capi di stato più influenti dell’Asia, ma i riflettori - oltre che sul padrone di casa - sono tutti per gli altri leader dei due giganti del continente più vasto e popoloso del pianeta, ovvero il russo Vladimir Putin e l'indiano Narendra Modi.



Il numero uno del Cremlino usa il palco di Tianjjin per tornare sulla guerra in Ucraina, ribadendo la sua versione: "Non è nata con l'attacco della Russia" - dice - "ma come conseguenza del colpo di stato in Ucraina nel 2014, sostenuto e provocato dall'Occidente, ad esempio con i continui tentativi di coinvolgere Kiev nella Nato". Putin e Xi Jinping, che da almeno tre anni rivendicano una nuova era di collaborazione e visione comune, hanno mostrato alle telecamere la loro sintonia, in particolare al banchetto serale, quando i due leader si sono fermati a parlare tra risate e gesti d'intesa, in netto contrasto col rigido protocollo.