Vertice in Alaska, Lavrov arriva con la felpa "CCCP"

È l'acronimo in alfabeto cirillico di URSS, Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche

15 Ago 2025 - 11:42
00:11 

Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov è arrivato con la delegazione di Mosca in Alaska - dove alle 21 ora italiana si terrà il vertice tra Vladimir Putin e Donald Trump - vestendo una maglia bianca con la scritta "CCCP", acronimo in alfabeto cirillico di URSS, Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche. "Non cerchiamo mai di anticipare l'esito dei negoziati. Ma sappiamo di avere argomenti con i quali contribuire alla discussione. La nostra posizione è chiara e la presenteremo", ha detto Lavrov.

