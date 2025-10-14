Verona, casale fatto esplodere durante lo sgombero: le immagini delle macerie

Le immagini mostrano cosa resta del casolare a Castel D’Azzano, in provincia di Verona, esploso nella notte durante uno sgombero ordinato dalle autorità. A provocare la deflagrazione sarebbero state le tre persone che occupavano lo stabile: fermati due di loro, un uomo e una donna fratelli di circa 60 anni; un terzo familiare sarebbe in fuga.Nell’esplosione sono morti tre carabinieri e altri 13 tra militari dell'Arma, poliziotti e vigili del fuoco sono rimasti feriti.