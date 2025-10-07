Verona, bimba affetta da spina bifida: i genitori condividono i fisioterapisti arrivati dall'estero

Affetta da una rara forma di spina bifida, la piccola Vera aveva bisogno di cure specifiche. Con enormi sacrifici i genitori Simone e Francesca di Caprino Veronese hanno messo in piedi un progetto per aiutare loro figlia di due anni e mezzo. Ma non solo. Hanno creato un gruppo whatsapp con altre 24 famiglie che hanno figli con spina bifida o paralisi cerebrale, riuscendo a portare aiuto ad altri bambini che abitano in Veneto, Lombardia, Puglia e Lazio. "Facciamo arrivare di volta in volta in Italia i fisioterapisti invece di andare noi all'estero con spese e disagi inimmaginabili. Grazie a un gruppo di cittadini di Rivoli che si chiama Le Musagne - hanno raccontato i due genitori - vengono realizzate attività ludiche e il ricavato viene devoluto al nostro gruppo di famiglie che necessita di queste cure specifiche".