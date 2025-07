Verona, all'Arena compare la scritta "Stop Genocide" durante l'Aida: l'applauso del pubblico

Una scritta improvvisa, chiara: «Stop Genocide», con sullo sfondo la bandiera palestinese. È apparsa sugli schermi dell’Arena di Verona tra il primo e il secondo atto dell’Aida, firmata da Stefano Poda, il 27 luglio. Il pubblico ha risposto con un lungo applauso. Non è chiaro come sia nata l’iniziativa; secondo quanto scrive Potere al Popolo sui suoi social, ad agire sarebbe stato un lavoratore dell'Arena in totale autonomia.