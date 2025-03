Ventotene, Pd in pellegrinaggio alla tomba di Spinelli

La delegazione di centrosinistra in pellegrinaggio a Ventotene ha deposto un mazzo di fiori con i colori dell'Europa, blu e giallo, sulla tomba di Altiero Spinelli. L'iniziativa è stata promossa dal Pd. Hanno aderito Iv, Avs e +Europa, assenti annunciati Azione e M5s. "Chi non è venuto non credo che sia contro, forse aveva altre cose da fare. Io sono contento di esserci però", dice il capodelegazione Pd in Ue Nicola Zingaretti. "Per noi è importante esserci, testimoniare la nostra presenza" dice Luciano Nobili di Italia Viva.