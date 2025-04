Vento a Milano: albero cade davanti all'ingresso di una scuola

A Milano il forte vento delle ultime ore ha causato gravi disagi. Intorno alle 7 e mezza del mattino un albero è caduto in via Colletta, nei dintorni di piazzale Lodi, precipitando davanti all'ingresso di una scuola elementare, fortunatamente chiusa per le vacanze pasquali. La strada è stata immediatamente chiusa al traffico e sul posto sono intervenuti i vigili urbani. A causa della bufera sono stati chiusi anche i parchi cittadini