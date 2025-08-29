Logo Tgcom24
era il 29 agosto 2005

Venti anni fa l'uragano Katrina spazzò via New Orleans

L'80% della città fu sommersa, 1.800 vite perse, decine di migliaia di persone intrappolate senza soccorsi immediati, oltre un milione di sfollati, saccheggi e violenze, danni catastrofici

di Isabella Josca
29 Ago 2025 - 12:51
01:32 

La corsa frenetica dal Golfo del Messico agli Stati Uniti, da tempesta tropicale a uragano di massima categoria. Venti anni fa Katrina toccò terra sulla Louisiana con raffiche a oltre 280 km orari e pioggia torrenziale. Ma non fu il vento, bensì l'acqua, a distruggere New Orleans, culla del jazz costruita sotto il livello del mare e spazzata via in pochi istanti quando si ruppero gli argini dei canali. Era il 29 agosto 2005. L'80% della città fu sommersa, 1.800 vite perse, decine di migliaia di persone intrappolate senza soccorsi immediati, oltre un milione di sfollati, saccheggi e violenze, danni catastrofici. Furono colpiti anche Florida, Alabama e Mississippi, facendo dell'uragano Katrina uno dei disastri naturali più gravi e costosi della storia americana. Oggi, a Bourbon street, cuore di New Orleans, si suona ancora e si sfila a carnevale. Ma non manca un memoriale per le vittime e la consapevolezza che nulla tornerà come prima.

uragano katrina

