Venezuela, nessuna notizia del cooperante italiano arrestato

I famigliari di Alberto Trentini, il cooperante italiano originario di Venezia fermato il 15 novembre dall'autorità del Venezuela e di cui non si hanno più notizie, lanciano un appello "al governo italiano" al fine di "porre in essere tutti gli sforzi diplomatici possibili e necessari, aprendo un dialogo costruttivo con le istituzioni venezuelane, per riportare a casa Alberto e garantirne l'incolumità". Intanto il Venezuela ha annunciato di aver ridotto a tre il numero di diplomatici che possono essere accreditati presso le ambasciate francese, italiana e olandese a causa della risposta "ostile" dei loro governi all'insediamento del presidente Nicolas Maduro per il terzo mandato.