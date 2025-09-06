Logo Tgcom24
SCONTRO CON GLI USA

Venezuela, Maduro: "Pronti alla lotta armata"

Alta tensione con il presidente americano Trump

di Viviana Guglielmi
06 Set 2025 - 21:40
01:27 

Il confronto tra Stati Uniti e Venezuela conosce un nuovo picco di tensione. Dopo che jet venezuelani hanno sorvolato per due giorni di fila una nave della Marina americana, il presidente americano Donald Trump ha minacciato di abbattere gli aerei militari di Caracas in caso di manovre "pericolose". Nicolás Maduro ha replicato con un messaggio televisivo in cui da un lato invita al dialogo, dall'altro annuncia che il Paese è pronto a una "fase di lotta armata" per difendere la sovranità nazionale. L'episodio si inserisce in un quadro più ampio di accuse reciproche, dispiegamenti militari e accuse di narcotraffico che aggravano ulteriormente i rapporti bilaterali.

