Venezuela, la leader dell'opposizione: "Viviamo la più grande crisi migratoria globale"

"Oggi, in Venezuela, abbiamo la più grande crisi migratoria mondiale, più dell'Ucraina, più della Siria. Se noi risolviamo il conflitto politico in Venezuela, sistemiamo anche il problema migratorio", spiega Machado ai nostri microfoni. Una marea umana ogni giorno si muove verso gli Stati Uniti e prova a varcare il confine, dopo il voto della scorsa estate che, tra sospetti brogli, minacce e violenze, ha confermato Maduro alla guida del Paese, che conta duemila prigionieri politici. La rielezione di Donald Trump, che già sanzionò il presidente venezuelano durante il primo mandato, è una buona notizia per Machado, che ha parole di ringraziamento anche per l'Italia. "Uno dei grandi leader che più ha difeso il Venezuela è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. E lo fa per un completo allineamento di valori. Giorgia Meloni non solo ha fatto un'impresa nel suo Paese ma anche a livello globale, all'interno del G7. Ed è proprio la voce di cui abbiamo bisogno", aggiunge la leader dell'opposizione venezuelana.