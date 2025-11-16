Logo Tgcom24
Venezuela, il presidente Maduro invoca la pace cantando "Imagine"

Definisce la celebre canzone "un dono di Lennon all'umanità"

16 Nov 2025 - 08:04
