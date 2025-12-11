Venezuela, i militari Usa si calano dall'elicottero per sequestrare la petroliera

Una petroliera utilizzata per trasportare greggio sanzionato è stata sequestrata dagli Stati Uniti al largo del Venezuela. Il provvedimento, emesso da un giudice federale, riguardava la nave Skipper, da anni sotto sanzioni per il presunto coinvolgimento in una rete illecita legata al petrolio proveniente da Venezuela e Iran. Durante l'operazione, militari statunitensi si sono calati da un elicottero sul ponte della nave, muovendosi armati per mettere in sicurezza l'area. L'azione è stata condotta da Fbi, Homeland Security Investigations e Guardia Costiera Usa, con il supporto del Dipartimento della Guerra.