Venezuela, González Urrutia: "Quella americana non è una minaccia di invasione"

Edmundo González Urrutia è stato il candidato delle opposizioni alle presidenziali del 2024 in Venezuela. La sua vittoria è stata negata dal regime di Maduro, ma riconosciuta dagli Stati Uniti e da molti Paesi sudamericani. Contro di lui è stato emesso un mandato di arresto, che lo ha costretto all'esilio in Spagna. È a Roma per ricevere il Premio Internazionale Milton Friedman. "Quella americana, secondo me, è un'operazione di lotta contro la droga, non è una minaccia di invasione del Venezuela", dice.