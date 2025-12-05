Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
L'intervista

Venezuela, González Urrutia: "Quella americana non è una minaccia di invasione"

È stato il candidato delle opposizioni alle presidenziali del 2024. La sua vittoria è stata negata dal regime di Maduro, ma riconosciuta dagli Stati Uniti e da molti Paesi sudamericani

di Alfredo Macchi
05 Dic 2025 - 21:50
01:29 

Edmundo González Urrutia è stato il candidato delle opposizioni alle presidenziali del 2024 in Venezuela. La sua vittoria è stata negata dal regime di Maduro, ma riconosciuta dagli Stati Uniti e da molti Paesi sudamericani. Contro di lui è stato emesso un mandato di arresto, che lo ha costretto all'esilio in Spagna. È a Roma per ricevere il Premio Internazionale Milton Friedman. "Quella americana, secondo me, è un'operazione di lotta contro la droga, non è una minaccia di invasione del Venezuela", dice.

Alla domanda "Cosa può fare la comunità internazionale per portare avanti il cambiamento?" risponde: "Appoggiare il processo di democratizzazione del Venezuela e la ricostruzione del nostro Paese".

venezuela
video evidenza