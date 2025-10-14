Logo Tgcom24
nella zona di San Silvestro

Venezia, barcone a fuoco sul Canal Grande

Dal natante si è levata un'alta colonna di fumo nero, molto visibile in tutta la città lagunare

14 Ott 2025 - 12:51
00:46 

Un barcone da carico ha preso  fuoco in mattinata lungo il Canal Grande, nella zona di San  Silvestro, a poca distanza dal Ponte di Rialto.  Le fiamme sono state subito domate grazie all'intervento dei  vigili del fuoco. Dal natante si è però levata un'alta colonna  di fumo nero, molto visibile in tutta la città lagunare, che ha  attirato l'attenzione di passanti e turisti ed è stata  immortalata e condivisa sui social network.