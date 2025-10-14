Venezia, barcone a fuoco sul Canal Grande

Dal natante si è levata un'alta colonna di fumo nero, molto visibile in tutta la città lagunare
Un barcone da carico ha preso fuoco in mattinata lungo il Canal Grande, nella zona di San Silvestro, a poca distanza dal Ponte di Rialto. Le fiamme sono state subito domate grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Dal natante si è però levata un'alta colonna di fumo nero, molto visibile in tutta la città lagunare, che ha attirato l'attenzione di passanti e turisti ed è stata immortalata e condivisa sui social network.