Vaticano, i cardinali arrivano a San Pietro per la 12esima riunione della congregazione

I cardinali della Chiesa cattolica arrivano in Vaticano per la loro 12esima riunione di congregazione in vista dell'elezione del nuovo Ppapa. Le "congregazioni generali" a porte chiuse consentono loro di discutere le sfide che il successore di Papa Francesco dovrà affrontare prima di essere rinchiusi nella Cappella Sistina mercoledì 7 maggio per il voto.