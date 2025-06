Vasto incendio sull'isola greca di Chios, evacuati 17 villaggi

I vigili del fuoco greci sono impegnati a contenere il vasto incendio boschivo scoppiato nell'isola di Chios, nell'Egeo orientale, che imperversa per il secondo giorno consecutivo. Sull'isola sono attualmente impegnati su tre fronti 190 vigili del fuoco: decine di pompieri provenienti dalle città di Atene e Salonicco sono stati inviati via nave per fornire assistenza, riporta Kathimerini. Oltre 17 villaggi sono stati evacuati.