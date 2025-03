Un vasto incendio si è sviluppato nel comune di Gizzeria (Catanzaro) in un'azienda adibita a deposito e stoccaggio di rifiuti plastici. Le fiamme hanno interessato materiale accatastato in un'area esterna. I vigili del fuoco hanno provveduto alle operazioni di bonifica e messa in sicurezza della zona, evitando il propagarsi del rogo a capannoni e strutture situate nelle vicinanze.