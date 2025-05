L'ovest del Canada è in preda a una serie di incendi boschivi di vaste proporzioni. Le province di Manitoba e Saskatchewan sono le più colpite, con fumo denso e fiamme altissime che hanno costretto circa 17mila persone all'evacuazione. Dichiarato lo stato di emergenza in entrambe le regioni, con ordini di evacuazione per città come Flin Flon. Il fuoco ha già incenerito oltre 144mila ettari di terreno.