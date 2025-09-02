Varsavia, attivista pro-Pal getta vernice rossa su un cantante israeliano

La donna è stata fermata e portata fuori dalla sicurezza dell'auditorium
Durante un festival ebraico a Varsavia, in Polonia, il celebre cantante israeliano David D'Or è stato contestato da due attiviste pro-Palestina: una ha spruzzato vernice rossa sull'artista, finendo per colpire anche i musicisti dell'orchestra filarmonica; l'altra ha tentato di salire sul palco con una bandiera palestinese al grido di "Free Palestine!". Entrambe sono state fermate e portate fuori dalla sicurezza dell'auditorium. D'Or ha proseguito il concerto.
"Stavo cantando la preghiera Avinu Malkeinu, chiedendo pace nel mondo e un anno buono. Avevo gli occhi chiusi e all'improvviso ho sentito uno spruzzo freddo sul viso. Ho aperto gli occhi e ho visto vernice rossa sui miei vestiti, sul palco e sugli altri musicisti. Sembrava sangue", ha raccontato sui social D'Or, che dopo il gesto dell'attivista pro-Pal si è detto "orgoglioso di essere israeliano". "È stata un'esperienza traumatica, ma non ci siamo spezzati e non ci spezzeremo. Continuerò a esibirmi ovunque sarò invitato", ha concluso.
