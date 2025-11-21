Varese, bloccato in auto con cocaina e hashish: arrestato

Operazione della guardia di finanza di Varese, che ha arrestato un uomo di nazionalità marocchina trovato in possesso di cocaina e hashish. L'automobilista, fermato per un controllo, ha improvvisamente bloccato il veicolo e tentato di disfarsi di un piccolo involucro contenente cocaina, gettandolo nell'abitacolo. Durante la perquisizione, i militari hanno scoperto un panetto di hashish da circa 100 grammi e 660 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio. Dalla successiva perquisizione in casa sono emersi altri 14 panetti di hashish, per un totale di circa 1,5 chili di droga. L’uomo, che guidava con una patente marocchina mai convertita per l'uso in Italia, è stato arrestato.