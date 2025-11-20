Valentina Vignali, prime prove dell'abito da sposa: 4 modelli in gara

Valentina Vignali ha mostrato sui social la sua prima giornata dedicata alle prove dell'abito da sposa. Ha scelto quattro modelli per la cerimonia e ha chiesto ai follower quale preferissero, trasformando la scelta in un momento condiviso con la sua community. La scena si svolge a Napoli, in un atelier dove l'ex cestista e influencer ha provato diversi look in vista del matrimonio. La data è già fissata: le nozze con il compagno Fabio Stefanini si terranno il 21 giugno 2026 nello scenario del Castello di Bracciano. Accanto alla selezione per la cerimonia, ha anticipato che al prossimo appuntamento sceglierà il vestito definitivo e inizierà a valutare quelli per la cena e per il taglio torta, uno dei quali sarà corto. Il momento più toccante emerge quando l'influencer confessa che avrebbe voluto un parere da sua nonna, aggiungendo un tono affettuoso e personale alla giornata di prove.