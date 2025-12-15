Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Politica
"MENSA A KM ZERO"

Valditara al Tg4: "A scuola valorizziamo la nostra cucina"

Il ministro dell'Istruzione interviene sul caso del menu in alcune scuole della Toscana

15 Dic 2025 - 19:51
00:51 
video tg
scuola
giuseppe valditara