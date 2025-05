Valdilana, pescatore infortunato soccorso dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Biella e i volontari di Ponzone sono intervenuti in zona Diga del Piancone per soccorrere un uomo caduto in acqua e dolorante a una gamba. Arrivati nella zona, i vigili del fuoco hanno provveduto alla ricerca della persona tramite squadre miste VVF e CNSAS ed è stato individuato dall'elicottero Drago54 dei Vigili del fuoco che lo ha recuperato ed elitrasportato all'ospedale di Biella. Sul posto presenti anche il Soccorso Alpino e i Carabinieri della stazione di Trivero.