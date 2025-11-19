Utah, gufo intrappolato nel cemento: i veterinari lo ripuliscono

Nello Utah, negli Stati Uniti, un gufo reale è stato soccorso dopo essere finito accidentalmente in una betoniera in un cantiere edile vicino a Kanab. L'animale è arrivato al Best Friends Animal Sanctuary con il becco, il petto e l'ala destra ricoperti di cemento secco, condizione che ha richiesto un intervento immediato. Il personale veterinario ha effettuato diverse sessioni di pulizia per rimuovere il materiale, lavorando con attenzione per non danneggiare il piumaggio e consentire al gufo di riprendere gradualmente mobilità e respirazione regolare. Secondo il centro, il gufo è ora sulla via della guarigione e continuerà a essere monitorato fino alla completa ripresa, con l'obiettivo di un futuro rilascio una volta recuperate le condizioni ottimali.