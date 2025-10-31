Usava la sua pizzeria come bunker per droga e ordigni: arrestato 24enne nel Milanese

Blitz della polizia a Cormano, nel Milanese, dove una pizzeria era stata trasformata in un vero e proprio nascondiglio per droga e ordigni. Nell'operazione sono stati sequestrati oltre 350 grammi di hashish, 11 grammi di cocaina, un bilancino, materiale per il confezionamento e cinque ordigni artigianali dal peso totale di oltre un chilo e mezzo, oltre a una pistola taser. Sul posto sono intervenuti anche gli artificieri per rimuovere gli esplosivi. Il titolare, un giovane italiano di 24 anni, è stato arrestato e trasferito nel carcere di San Vittore.